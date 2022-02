"To po prostu rozpoczęcie wojny". Były oficer nie ma złudzeń

- To po prostu rozpoczęcie wojny. Miałem cały czas nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie, ponieważ to jest koniec, jak wszyscy mówią, pewnej epoki. W głowie prezydenta Putina to się urodziło. Widzieliśmy po ostatnich naradach, zwłaszcza z szefem służby wywiadu zagranicznego, jak traktuje całą tę sytuację. To był zawsze czynnik nieprzewidywalny - co się kryje w głowie Władimira Putina. I teraz, niestety, ten czynnik wygrał - mówił ppłk Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w specjalnym programie "Newsroom" WP, poświęconym atakowi Rosji na Ukrainę. - Dla mnie ta wojna jest, nawet z punktu widzenia Rosji, nieracjonalna. Rosji już nie będzie takiej, jaka była. Solidarność Zachodu pokazała, że nic nie jest w stanie tak zjednoczyć całych struktur euroatlantyckich jak właśnie Rosja. Rosja do tego doprowadziła - podkreślił Faliński.