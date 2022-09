To oni zdobyli przekop jako pierwsi. Przedstawili się jako "pielgrzymi z Torunia"

Co ciekawe, statek urzędu morskiego Zodiak II i inne jednostki biorące w uroczystościach otwarcia toru żeglugowego przez przekop nie przepływały z Zatoki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego. Zawracały w porcie i wracały na wody zatoki. To ze względu na płycizny przy nieukończonym nadal torze wodnym z Nowego Światu do Elbląga.