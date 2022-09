Nowiutki przekop Mierzei Wiślanej jakby pęknięty

Mielizna przy przekopie Mierzei Wiślanej

Tymczasem natura już działa przeciwko przekopowi. 17 sierpnia serwis Elbląskie Inwestycje opublikował zdjęcie tworzącej się mielizny u wejścia do portu. "Łacha piasku powoli wchodzi w tor wodny wejścia do kanału. W dobrym słońcu widać ułożenie łachy i jej postępy. Czy to oznacza, że stałym procesem będzie konieczność pogłębiania wejścia do kanału? Jaki będzie koszt tego pogłębiania?" - pytał autor wpisu. Temat podjęła "Gazeta Wyborcza".