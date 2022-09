Abp Głódź na otwarciu przekopu. Mimo zakazu

Otwarcie przekopu. "Polska dziś zwycięża na Mierzei Wiślanej"

- Otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną to początek czwartego portu Rzeczypospolitej. To kolejny akt tego, by Polska była naprawdę niepodległa, suwerenna i była liczącym się państwem - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.