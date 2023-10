To oni mogą zastąpić Ziobrę. Ruszyła karuzela nazwisk

Osoby z otoczenia Borysa Budki twierdzą, że on sam nie byłby szczęśliwy z powrotu do resortu sprawiedliwości, bo w ostatnich miesiącach skupiał się na tematach związanych z energetyką i wolałby być szefem Ministerstwa Przemysłu. To resort, który według zapowiedzi KO miałby powstać na Śląsku. - Nowe zadanie dla Budki będzie zależało od ostatecznych ustaleń koalicyjnych, ale na razie licytujemy wysoko - mówi osoba z władz PO.