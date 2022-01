To oni dają PiS zwycięstwo. Najnowszy sondaż

Ekspert podkreślił, że jeżeli PiS chce utrzymać władzę, to musi przede wszystkim zadbać o sytuację ekonomiczną Polaków. - Kaczyński musi bardzo mocno walczyć o to, by zatrzymać inflację i drożyznę, bo spora część niezdecydowanego elektoratu może pójść do urn i zagłosować na SLD lub Tuska - stwierdził. - To czynniki ekonomiczne, a nie np. afera Pegasusa, będą miały decydujący wpływ na wyniki wyborów - dodał.