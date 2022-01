Mówił o kilkuset inwigilowanych rocznie. Suski odcina się od swoich słów

Dopytywany przez prowadzącą, która przypomniała niedawny wywiad, w którym Jarosław Kaczyński mówił o Pegasusie, odpowiedział: - Prezes mówił, że poważne państwo powinno mieć takie systemu. Kontrole operacyjne są w każdym kraju. Ja jestem przekonany, że wszystkie wnioski kierowane do sądu były uzasadnione. Co do kwestii na temat opozycji, to nie mam wiedzy. Nie wypieram się tego co powiedziałem, tylko precyzuję. Staram się tłumaczyć różnicę między zarzutami o nielegalną inwigilację, a legalną ochronę obywateli przed terroryzmem.