WP: "Polski Ład" uderza w kolejną grupę zawodową. Zbigniew Ziobro domaga się natychmiastowej reakcji

"W związku z wejściem w życie reform podatkowych określanych mianem Polskiego Ładu (…), ponad 2/3 funkcjonariuszy Służby Więziennej, podobnie jak duża część funkcjonariuszy innych służb mundurowych, odnotowała realne zmniejszenie otrzymywanych z tytułu pełnionej służby uposażeń. Dlatego przedkładam propozycje zmian legislacyjnych poprawiających algorytm tzw. ulgi dla klasy średniej, by objęła ona w pełnej wysokości funkcjonariuszy otrzymujących uposażenie do wysokości 12 800 zł brutto" - czytamy w liście wiceministra Wosia skierowanego do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.