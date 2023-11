To nowa gwiazda Sejmu. Ekspert nie ma wątpliwości

We wtorek lider Konfederacji Sławomir Mentzen zabrał głos w Sejmie na temat powołania komisji śledczych. Jego występ zebrał wiele pozytywnych recenzji. Dołączył do nich prof. Sławomir Sowiński, politolog z UKSW. - Spośród kilkunastu wypowiedzi posłów opozycji wystąpienie pana Mentzena zdecydowanie wybijało się in plus. Właśnie dobrze dobraną formą, komunikatywnością, swoboda wypowiedzi (…). Widać, że jest to polityk dojrzały, świetnie przygotowany do wystąpień. (…) To pokazuje, że, po pierwsze, Konfederacja będzie się w tym Sejmie liczyć. Po drugie, że na scenę przebojem wchodzi nowe pokolenie - ocenił ekspert w programie "Newsroom WP".

