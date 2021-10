"To nieprawda". Schetyna uderza w Kamińskiego

- Nie mam przekonania, że to, co mówi minister Mariusz Kamiński, jest prawdziwe. (…) To epatowanie i pokazywanie przestępczego procederu, że terroryści albo zboczeńcy w tysiącach atakują wschodnią granicę, jest oczywiście nieprawdziwe, ale ma budować przekonanie w Polsce, że tylko rząd PiS może sobie z tym poradzić. To nieprawda - mówił były szef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany jak by się zachował w kwestii sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdyby dziś był ministrem, podkreślił, że "przede wszystkim w bardzo otwarty sposób komunikowałby się z mediami w Polsce, żeby europejska opinia publiczna nie była epatowana tylko zdjęciami, które wysyła do Europy reżim Łukaszenki". - Otworzyłbym możliwość obecności polskich mediów, z drugiej strony zaprosiłbym przedstawicieli KE i Frontex, żeby to nie była tylko nasza sprawa indywidualna - dodał Schetyna.