To nie koniec zmian w rządzie? Komentarz wiceministra

Zaplecze sejmowe rządu i premiera Mateusza Morawieckiego po umowie z kołem Polskie Sprawy liczy 236 posłów. - To nie jest koniec, mam nadzieję, i być może niedługo mogą być kolejne miłe zaskoczenia - powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Będą kolejne zmiany w rządzie? - Jeśli Krzysztof tak mówi, to ja mogę powiedzieć, że pewnie wiem od niego więcej o podatkach, a on wie więcej ode mnie o przyszłych zmianach w rządzie. Taki tu jest podział wiedzy - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister finansów Artur Soboń. Czy każdy poseł, który zasili obóz Zjednoczonej Prawicy, zostanie ministrem lub wiceministrem? - pytał prowadzący program Michał Wróblewski. - Dla pana ministra Błaszczaka jest to zasłużony awans. Pani minister Ścigaj jest osobą, która zajmuje się polityką społeczną i myślę, że każdy premier chciałby mieć ją w rządzie w tych kwestiach jako swojego ministra. Pan minister Hoffmann od dawna prowadzi kwestie związane z Komitetem Bezpieczeństwa i również zasłużył na to, by podnieść tę rangę, a pan minister Tomaszewski po prostu zastąpił ministra Cieślaka, który był dokładnie za te same kwestie odpowiedzialny, więc mamy tu jeden do jednego. Krótko mówiąc: to dalece przerysowana teza, którą pan redaktor postawił - odparł Soboń. Wiceminister skomentował też m.in. najnowszy sondaż parlamentarny dla WP.

