"To nie koniec pandemii". WHO ostrzega przed nowymi wariantami COVID-19

ACT-A to mechanizm mający na celu usprawnienie i przyśpieszenie globalnej współpracy na rzecz rozwoju, produkcji i równego dostępu do testów na koronawirusa, leczenia Covid-19 i szczepień. Program powstał we współpracy WHO z m.in. Bankiem Światowym oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów.