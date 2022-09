To nie jest żart. Tak Ukraińcy ośmieszyli Rosjan. Okazali się tu mistrzami

Ukraińcy doskonale zdają sobie sprawę, jak istotna jest strona psychologiczna wojny. Nie chodzi tylko o morale żołnierzy na pierwszej linii frontu, ale także o poparcie wojny na tyłach – w Moskwie, Petersburgu, Władywostoku. Ukraińcy świetnie to wykorzystywali od początku wojny. Nagrywali zeznania jeńców, publikowali je w sieci, ale także kazali jeńcom dzwonić do rodzin i mówić, co się stało.