"To nie do zaakceptowania". Zawrzało po słowach mera Lwowa

- Odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy w ten sposób mówią i piszą, zapomnieli, o prawie dwuletnim wysiłku całej Polski na rzecz Ukrainy. To nie do zaakceptowania - powiedział PAP poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, odnosząc się do wpisu mera Lwowa. Andrij Sadowy skrytykował protest polskich przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej.