Mer Lwowa uderza w Warszawę. "Czy Polska ma odwagę?"

Rośnie napięcie w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie ukraińscy kierowcy muszą czekać w wielokilometrowych korkach do odprawy. Teraz głos w tej sprawie zabrał mer Lwowa, który w ostrych słowach zwraca się do Polski. "Naszym polskim przyjacielom należałoby powrócić się do rzeczywistości" - pisze Andrij Sadowy w serwisie X.