To największy problem Ukraińców? "Wpływa na tempo ofensywy"

- Pola minowe są jednym z problemów, które z pewnością wpływają na tempo ofensywy. Jest to problem, który widzimy. Czy można było go rozwiązać szybciej? Tak, można było go rozwiązać. Jak można było go rozwiązać? Generał Milley (przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów USA Mark Milley - red.) wie. Inną kwestią jest to, czy on może pomóc? Nie wiem - ocenia z kolei gen. Załużny.