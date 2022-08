To największy problem polskiej armii? Politycy nie będą zadowoleni

Rząd ogłasza kolejne zakupy dla polskiej armii, które są rozłożone na lata. Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do ich finalizacji, gdyby zmieniła się władza. W przeszłości nie raz zdarzało się, że kolejne rządy wycofywały się z kontraktów zawieranych przez poprzedników. - Jednym z największych problemów polskiego systemu obronnego od 1989 roku jest brak strategii, działanie "od ekipy do ekipy" i "od koncepcji do koncepcji" - mówił w programie "Newsroom" WP gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. - Brakuje porozumienia wszystkich stron w sprawie obronności i podejmowania decyzji, które będą realizowane przez przyszłe różne ekipy. W obronności potrzebna jest kontynuacja, widzenie odległego celu strategicznego i podążanie zgodnie z celami państwa, a nie partii - podkreślał. Gość WP przekonywał, że warte miliardy złotych zakupy dla wojska są konieczne. - Nie ma innego wyjścia. Obok nas jest wojna, a nie należymy do państw, które mogą czuć się zupełnie bezpiecznie - zaznaczył.

