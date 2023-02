"To może być koniec". Na Kremlu wrze

Szacunki fundacji Ruś Siedząca (organizacji pozarządowej udzielającej prawne wsparcie więźniom i ich rodzinom - przyp. red.) wskazują na to, że Prigożyn zrekrutował do wojny w Ukrainie ok. 50 tys. więźniów - około 85-90 proc. z nich zginęło w walkach we wschodniej Ukrainie. "Grupie udało się osiągnąć bardzo skromne sukcesy w tej dziedzinie, jednocześnie tracąc prawie cały personel" - podkreśla UAwire.