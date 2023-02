To ma dać nadzieję Kijowowi. Sprzęt jest już w drodze

"Dzisiaj samolot Kanadyjskich Sił Powietrznych wystartował z miasta Halifax z pierwszym czołgiem Leopard 2, który Kanada wysyła do Ukrainy. Kanada stoi po stronie narodu ukraińskiego – a my nadal będziemy dostarczać Siłom Zbrojnym Ukrainy sprzęt, którego potrzebują do zwycięstwa" - napisała w sobotę.