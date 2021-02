To Lech Wałęsa nominował Aleksieja Nawalnego do Nobla

Lech Wałęsa porównał siebie z Nawalnym

Oprócz Aleksieja Nawalnego, nominację do pokojowego Nobla otrzymali w tym roku m.in. Greta Thunberg i WHO, a także polskie Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia". Laureat nagrody zostanie ogłoszony przez Norweski Komitet Noblowski na początku października 2021 roku, same nominacje przyjmowane były do 31 stycznia.