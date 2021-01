Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla

"To nominacja za walkę o demokratyczną Europę" - napisała w liście do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" norweska posłanka Partii Pracy Jette F. Christensen, która zgłosiła stowarzyszenie do Pokojowej Nagrody Nobla.

Sędzie Igor Tuleya jeden z najbardziej znanych członków Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia", które zostało zgłoszone do Pokojowej Nagrody Nobla