Wyrok TK w sprawie aborcji. Prawniczki: "Nielegalny, ale wywoła efekt mrożący"

- Z legalnego punktu widzenia to wyrok „nieistniejący”. Wydały go osoby, które nie wchodzą w skład Trybunału Konstytucyjnego. Problem polega na tym, że lekarze w obliczu wyroków pozbawienia wolności, mogą nie zastanawiać się nad legalnością tego orzeczenia. Teoretycznie sędziowie powinni ich uniewinnić, mówiąc, że orzeczenie TK, na które powołuje się prokurator jest nieważne, ale nie wiadomo ilu lekarzy będzie chciało brać na siebie takie ryzyko - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską sędzia Frąckowiak.

Wtóruje jej Kamila Ferenc, prawniczka z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. - Wyrok jest nielegalny, natomiast to czy sędzia wyda takiemu lekarzowi wyrok uniewinniający jest w pewien sposób loterią. Realnie decyzja Trybunału Konstytucyjnego przyczyni się do większej ilości zabiegów aborcyjnych wykonywanych za granicą, rozbudowania podziemia aborcyjnego oraz zwiększenia śmiertelności okołoporodowej - tłumaczy Ferenc.

Wyrok TK w sprawie aborcji. Sprawa skończy się w Strasburgu?

Obie prawniczki są zdania, że Polkom pozostaje odwoływanie się do instytucji dbających o respektowanie praw człowieka. - Gdyby sprawa trafiła do sędziego wybranego przez "nową KRS", to istnieje ryzyko, że został on powołany ze względu na swój światopogląd, a nie kompetencje. Wtedy zostaje odwołanie do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w przeszłości zabierał już głos w takich sprawach. Wspomnę tu sprawę Alicji Tysiąc, przy czym ona musiała, niestety, czekać na sprawiedliwość ponad dziesięć lat - mówi nam sędzia Frąckowiak.