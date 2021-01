Pokojowa Nagroda Nobla. Nominowani Aleksiej Nawalny i Greta Thunberg. Kto jeszcze?

Niedziela 31 stycznia to ostatni dzień do zgłaszania kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla. W ciągu ostatniej doby nominację otrzymali m.in. Greta Thunberg, Aleksiej Nawalny i WHO. A także, jak informowaliśmy wcześniej, polskie stowarzyszenie.

Pokojowa Nagroda Nobla. Nominowany jest m.in. Aleksiej Nawalny Źródło: AFP, East News , Fot: DIMITAR DILKOFF