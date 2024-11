Skala pomyłki szokuje. Ekspert ma teorię ws. prognoz

Andrzej Kohut, amerykanista, autor książek "Bitwa o Amerykę. Czy to koniec Stanów Zjednoczonych, jakie znamy?" oraz "Ameryka. Dom podzielony": Myślę, że jednym z powodów może być to, o czym amerykańskie firmy badawcze mówią od dawna, czyli o coraz większej, rosnącej grupie wyborców, które nie chcą z sondażowniami rozmawiać, wypełniać ankiet ani uczestniczyć w żadnych badaniach wyborczych. To utrudnia stworzenie odpowiedniej próby badawczej, co może zaburzać rezultaty.

Są to ludzie, którzy nie mają zbyt dużego zaufania do mediów i publicznych instytucji. W związku z tym mniej chętnie dzielą się z różnymi podmiotami swoimi opiniami.

Nie znamy jeszcze ostatecznego rezultatu, ale wnioskując z tego, co widzimy do tej pory, skala tej pomyłki rzeczywiście jest zaskakująca. Można wręcz mówić o kompromitacji sondażowni. Nie mam jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało. Sondażownie same będą musiały przeprowadzić dogłębną analizę. Wydawało się, że po tym, co stało się w 2016 r., problem niedoszacowania Donalda Trumpa stał się znany i zostały podjęte środki zaradcze, żeby to się nie powtórzyło. A jednak osiem lat później znów coś poszło nie tak.