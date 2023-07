To kolejny niewypał kampanii PiS? "Nie wierzę, że z migrantami to się uda"

- Patrzę na agendę PiS z ostatnich kilku miesięcy. Proponowali różne tematy, które miały być "gamechangerami" w polskiej polityce: sprawa Jana Pawła II – nie udała się; mówili o złej Europie, która blokuje pieniądze - nie udało się; mówili o niemieckich reparacjach – nie udało się; teraz wyszli z migrantami. Nie czuję, żeby to się mogło udać. PiS próbuje naprawić swoją kampanię wyborczą - ocenił poseł Krzysztof Gawkowski z klubu Lewicy w programie "Tłit". Stwierdził, że "nie wierzy w to", iż Polacy po ośmiu latach rządów PiS dadzą się porwać kwestii migrantów. - Chyba już się nauczyli, że rząd robi to z premedytacją - ocenił polityk Lewicy. Ocenił, że Kaczyński i jego środowisko polityczne w podejściu do tej kwestii cechuje hipokryzja. Kiedy potrzeba pracowników gospodarce, to sprowadzają ich z Azji, i dla nikogo w Polsce nie jest to problem. - W Polsce nie ma problemu migrantów, jeśli się nimi nie straszy. Opowiadanie dzisiaj, że polityka imigracyjna to jakieś bagno czy szambo, i do dawanie nastroju ksenofobicznego, nie mieści mi się w głowie. Dlatego Lewica będzie takie chamskie odzywki krytykowała - zapewnił poseł klubu Lewicy.

