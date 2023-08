To kluczowe przełamanie? Świetnie wiadomości z USA o Ukraińcach

Ich zdaniem siły ukraińskie są w stanie utrzymać potencjał bojowy niezbędny do dalszej degradacji rosyjskich sił broniących się w południowej Ukrainie w rejonie Bachmutu. Z kolei Rosjanie zmuszeni do przesuwania się w bok narażają się na wycofanie na pozycje obronne. "W ten sposób dalsza degradacja rosyjskich sił stwarza szansę na to, że jakikolwiek ukraiński przełom stanie się potencjalnie decydujący" - podsumowują eksperci.