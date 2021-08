To już pewne. Adam Niedzielski o powrocie dzieci do szkół

- Absolutnie tak, to jest przesądzone - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, pytany, czy 1 września uczniowie wrócą do szkół. Jak podkreślił, będzie to nauka w trybie stacjonarnym. Niedzielski mówił też o planowanej regionalizacji obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. - Naszą analizę prowadzimy na razie na poziomie województw, ale kwestia zejścia do poziomu powiatowego jest uzasadniona - zaznaczył. Pytany, gdzie będzie najwięcej ograniczeń, odparł: "Wszyscy wiemy, że pod kątem wyczepienia najgorzej sytuacja wygląda na tzw. ścianie wschodniej". Minister wymienił przy tym województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Niedzielski przekazał, że trwają prace nad projektem, by pracodawcy mieli prawo weryfikować, czy pracownicy są zaczepieni. - Ten projekt jest finalizowany, wyznacznikiem będzie najbliższe posiedzenie Sejmu - poinformował. Potwierdził też m.in., że inspektorzy sanitarni będą mogli wydłużyć czas domowej izolacji do 30 dni.