To już granice NATO. Spełnił się czarny sen Putina

- To świetna wiadomość. Przystąpienie Finlandii do NATO zwiększa poziom bezpieczeństwa w całym regionie. Morze Bałtyckie będzie teraz w praktyce akwenem wewnętrznym Sojuszu - mówił na antenie Wirtualnej Polski gen. Mieczysław Bieniek. Były zastępca dowódcy strategicznego NATO nie ma wątpliwości, że poszerzenie granic państw paktu z Rosją to wyraźny sygnał dla Kremla. - Sprawdził się sen Putina, ale na jego niekorzyść. Zmieniła się struktura NATO, choć zdecydowanie nie tak jak chciał rosyjski przywódca - przyznał generał Bieniek. - Finowie mają świetny system mobilizacyjny w armii i stabilną demokrację. 1340 kilometrów granicy lądowej z Federacją Rosyjską to już rubieże NATO - dodał ekspert. Gen. Bieniek miał okazję służyć wraz z Brygadą Nordycką i wspominał profesjonalne podejście do zdań i interoperacyjność fińskich jednostek.