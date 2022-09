"To jest zastraszające". Przynajmniej jedno dziecko w każdej klasie żyje w biedzie

Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce rusza z drugą odsłoną akcji "Pomóż nam chronić dzieci". - Według badań GUS w każdej klasie szkolnej przynajmniej jedno dziecko żyje w biedzie. Im mniejsza miejscowość, tym sytuacja jest gorsza - przekazał w programie "Newsroom" WP Łukasz Łagód, psycholog ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. - Chcemy zwrócić uwagę na dzieciaki, które potrzebują pomocy materialnej, ale także specjalistycznej - ze swoimi emocjami, stanami lękowymi, z myślami samobójczymi - podkreślał ekspert. Prowadzący Patrycjusz Wyżga przytoczył badanie, według którego "myśli o śmierci i samobójstwie doskwierają uczniom o 25 proc. częściej niż przed pandemią". - To jest zastraszające. Jeśli spojrzymy sobie rok do roku, to liczba samobójstw wśród nastolatków rośnie. Jest to wzrost o prawie 80 proc. w stosunku do 2020 roku - przekazał Łagód.

