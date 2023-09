"To jest skandal". Padło porównanie do Gierka

Głos jako pierwszy zabrał lider Polski 2050, który odniósł się do prowadzonej przez rząd polityki rozdawnictwa. - Wiecie, w jakim jesteśmy miejscu. Dzisiaj w tym ferworze przedwyborczych kłótni w tym amoku polityki, którą nazywamy kiełbasianą, która polega na tym, że politycy gardzą ludźmi, do tego stopnia, że wierzą, że jeśli rzuci im się parę groszy, to oni za tym pobiegną - zaczął Hołownia.