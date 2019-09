"To jest skandal!". Nie tylko Tusk i Kopacz. Polityk PiS chce Trybunału Stanu dla Millera i Pawlaka

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski stwierdził, że Waldemar Pawlak i Leszek Miller powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Powód? Działania wbrew polskim interesom.

I dodał, że Pawlak powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. - Uważam, że tego typu kwestie powinny być rozpatrywane przez Trybunał Stanu, dlatego że to jest działanie polityka najwyższego szczebla, które jest działaniem wbrew polskim interesom - wskazał.

- Waldemar Pawlak proponował wtedy m.in., by przedłużyć ten kagańcowy kontrakt, który mamy ciągle jeszcze z Gazpromem na dostawy gazu do 2037 roku. W Komisji Europejskiej mu tłumaczono, że to nie jest najlepszy pomysł i że jest to ze szkodą dla Polski. To jest pewnego rodzaju absurdalna sytuacja - komentował.