"To jest cyrk". W ługańskim parapaństwie panika przed "łapanką" do wojska i drożej niż w Moskwie

Obok domu moich rodziców jest piekarnia, w której pracują sąsiedzi. Mężczyźni chodzą do pracy metodą "krótkich sprintów". Ostatnio właścicielka postanowiła wozić pracowników swoim autem. Jest też inne przedsiębiorstwo – szwalnicze - tam właścicielka ukrywa, że zatrudnia mężczyzn. Księgowa mówi do niej: ale jak mamy wypłacić im pensje, przecież nie możemy ich wpisać do tabelki? Rosjanie zadawali pytania: dlaczego zatrudniasz mężczyzn i nie zgłosiłaś ich do mobilizacji? Odpowiedziała: to są jeno kaleki, wszyscy nie nadają się do służby wojskowej