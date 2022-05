Wnuk szeregowego Armii Czerwonej: mojego święta już nie ma, stało się tryumfem putinowskiego militaryzmu

W ogóle żadnego kolejnego terytorium nie oddadzą dobrowolnie. Po historii z Buczą zrozumieli, że nie chcą nowych historii z masowymi grobami, informacjami, jak ludzie byli gwałceni i rabowani. W swoim dzisiejszym przemówieniu dał jasno do zrozumienia, że nie ma opcji na przegraną czy zakończenie wojny kompromisem. Nadal chce wygrać. Do czego to doprowadzi w praktyce? Można się tylko domyślać. Do nowej krwi, do nowej ofensywy i użycia coraz to nowszej broni.