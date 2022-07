"To jest cudowne ocalone życie". W oknie życia w Szczecinie znaleziono noworodka

- O godz. 20.15 był sygnał i już za chwilę byłam przy niej. To jest cudowne ocalone życie, zawsze podziwiam te kobiety i naprawdę jestem całym sercem przy nich, bo wiem, że to decyzja niezmiernie trudna. One chcą, by to dziecko żyło. My im pomagamy w anonimowy sposób - powiedziała siostra Rut Manthey.