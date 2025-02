Szykują dzieci do "Dnia Obrońcy Ojczyzny". Wstrząsające nagranie z Mariupola

"To jest przedszkole w okupowanym Mariupolu. Dzieci maszerują do rosyjskiej muzyki patriotycznej, przygotowując się do tak zwanego 'Dnia Obrońcy Ojczyzny'. Piosenka mówi o trzymaniu karabinu i służeniu ojczyźnie. Jest to część wysiłków Rosji na rzecz militaryzacji ukraińskich dzieci, co jest zabronione przez prawo międzynarodowe" - pisze w serwisie X Gjunduz Mamedow, były zastępca prokuratora generalnego Ukrainy.