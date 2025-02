Izraelscy żołnierze oskarżeni o brutalne znęcanie się nad więźniem

"Oskarżeni przez 15 minut kopali znajdującego się pod ich nadzorem zatrzymanego, deptali go, stawali na nim, bili go po całym ciele, w tym używając pałek, ciągnęli go po ziemi i razili paralizatorem, w tym w głowę" - napisano w akcie oskarżenia. Zaznaczono, że więzień miał w tym czasie zawiązane oczy, a jego ręce i nogi były skute kajdankami.