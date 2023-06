To jej dziękował Tusk. Kim jest "Dagmara ze Szczecina"?

"Kampania Prawdy"

Aktywistka uruchomiła także zbiórkę na społeczną akcję "Kampania Prawdy", która ma demaskować "kłamstwa władzy". Zebrała prawie 130 tysięcy złotych. - Udało nam się zebrać taką kwotę w 12 dni. Dla Polek i Polaków ważne jest, by mówić głośno, co PiS robi nam na co dzień, jak kłamie, jak oszukuje, co się wydarzyło z demokracją, z prawami człowieka, z konstytucją, to jest straszne. Polki i Polacy potrzebują mobilizacji. Idziemy w tym kierunku, chcemy się jednoczyć i pokazywać, że nie może być dla nas normalne, że jest źle. Chcemy mobilizować ludzi przed wyborami - mówiła w rozmowie z portalem wSzczecinie.pl.