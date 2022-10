"To hucpa". Dulkiewicz odpowiada Czarnkowi

Kolejny prezydent dużego miasta odpowiada na groźby ministra edukacji. To po tym, jak polityk PiS, także w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, przekonywał, że zmniejszenie temperatury w szkołach i ewentualne nauczanie zdalne - spowodowane brakiem środków samorządów na energię - spotkają się z wnioskami dla nich o zarządy komisaryczne. W mocnych słowach do słów Przemysława Czarnka odniosła się w programie "Newsroom WP" prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Nie dam się sprowokować ministrowi Czarnkowi. On robi to tylko, żeby zwrócić na siebie uwagę, chce hucpy. Zrobimy wszystko, jak robiliśmy to w trakcie COVID-19 i w czasie innych sytuacji, aby jakość edukacji w naszych szkołach nie ucierpiała - podkreśliła Dulkiewicz. - Już słyszałam tyle gróźb ze strony ministra Czarnka, że trudno to policzyć. Wolę rozmawiać o faktach. Rząd niczego nie rozdaje, a teraz chcą grać dobrego wujka. Tylko w Gdańsku, w latach 2019-2022, z tytułu kuglarstwa podatkowego uprawianego przez PiS, ubyło 1 mld 119 mln zł (...). Zwrócą 246 mln zł, czyli tak naprawdę ukradli z kieszeni gdańszczanek i gdańszczan 873 mln zł - dodała prezydent Gdańska.