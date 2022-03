"To gest wsparcia". Europejscy politycy przyjeżdżają do zjednoczonego Kijowa

Fotoreporter dodaje, że w Kijowie od dzisiejszego wieczora do czwartku rano będzie obowiązywała godzina policyjna. Poinformował o niej we wtorek mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. "To trudny i niebezpieczny moment" - napisał na Telegramie. Dodał, że oznacza to zakaz poruszania się po mieście bez specjalnych przepustek. Wyjście z mieszkań będzie możliwe jedynie w celu dotarcia do schronu.