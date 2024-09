To dzieje się w kraju. Kolejne ewakuacje i przekroczone stany alarmowe

Dramatyczna sytuacja w Głuchołazach

Burmistrz Głuchołaz zaapelował do mieszkańców miasta i niżej położonych wiosek, którzy mieszkają w pasie do 200 metrów od rzeki o samoewakuację. Zdaniem samorządowca poziom wody w Białej Głuchołaskiej jest tak wysoki, że rzeka może zniszczyć most tymczasowy i wedrzeć się za wały. Do Głuchołaz jechał także komendant główny policji Marek Boroń, jednak samochód, którym jechał z innym funkcjonariuszem i kierowcą dachował.