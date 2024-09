Najgorsze przed nami. Wiadomo, kiedy szczyt opadów

Prognoza opadów i temperatur na niedzielę

Nocą na południu woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego może spaść od 30 do 40 mm deszczu. Na krańcach południowych woj. dolnośląskiego sumy opadów mogą wynieść do 70 mm, a na Opolszczyźnie i Śląsku do 35 mm. Maksymalna temperatura w niedzielę wahać się będzie od 10 st. C w Kotlinach Sudeckich, przez 19-20 st. C w centrum, do 24 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie umiarkowany do dość silnego, w porywach osiągający 60 km/h, a na Opolszczyźnie i południu Wielkopolski do 80 km/h.