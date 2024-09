Odmówili ewakuacji, poszli na wyższe piętra. Nerwowo pod Złotoryją

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli może spaść nawet do 150 litrów deszczu na metr kwadratowy, co może prowadzić do gwałtownych powodzi. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego, trzeciego stopnia. Szczególnie dotknięta ma być Kotlina Kłodzka