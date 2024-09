Szykują się na najgorsze. "Uciekałam z półrocznym dzieckiem na rękach"

Szykują się do ewakuacji mieszkańców

- Po północy woda bardzo szybko szła, 5 centymetrów na 15 minut. Sytuacja ustabilizowała się, niemniej prognozy są nieciekawe. Zbliżamy się do 3 metrów. Na dzisiaj zapowiadane są opady. Fala kulminacyjna jest spodziewana w niedzielę, dlatego przygotowujemy plan ewakuacji. Na pierwszy rzut 29 budynków przy samej rzece - to w wersji optymistycznej. W gorszej - do 50 budynków - mówi dla Wirtualnej Polski Marta Ptasińska, burmistrz miasta i gminy Bardo.