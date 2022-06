To dlatego Rosja ma problemy. Brytyjski wywiad ma nowe dane

Nieumiejętne działania sił powietrznych Rosji doprowadziły do sytuacji, w której większy ciężar spadł na wojska lądowe. To one musiały wziąć na swoje barki zdobywanie kolejnych terenów, co nie jest łatwe ze względu na wyczerpanie żołnierzy oraz coraz mniejsze zapasy zaawansowanych pocisków manewrujących.