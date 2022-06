Szef MSZ Ukrainy grzmi. "Jeśli będzie trzeba, będziemy walczyć nawet łopatami"

Szef ukraińskiego MSZ wysłał na łamach niemieckiego talk-show "Anne Will" jasny sygnał do krajów zachodniej Europy. Uznał, że Rosjanie mają ogromną przewagę ogniową na froncie we wschodniej Ukrainie, stąd też jego kraj zaapelował o dalsze dostawy niezbędnego obrońcom uzbrojenia. Tylko w ten sposób wojska Kijowa mogą przeciwstawić się Rosji.