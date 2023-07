"To było straszne". Relacja świadka katastrofy w Chrcynnie

W wyniku katastrofy lotniczej w Chrcynnie (woj. mazowieckie) zginęło pięć osób, a siedem zostało rannych i trafiło do szpitala. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która bada przyczyny zdarzenia, poinformowała we wtorek, że podczas wznoszenia po wykonaniu manewru "touch and go" samolot zderzył się z budynkiem aeroklubu, w którym przebywały inne osoby. - Widziałam ten podmuch, tego nie dało się nie widzieć, ciemna chmura. Słychać było, jak łupnęło, przyjechało pogotowie, straż pożarna. To było straszne - relacjonowała w rozmowie z Wirtualną Polską mieszkająca w pobliżu miejsca tragedii kobieta. - Były bardzo kiepskie warunki pogodowe, wiał silny wiatr - dodała wyraźnie poruszona mieszkanka Mazowsza.

