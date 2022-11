To był pogrom Rosjan. "Putin wysyła ich jak cielaki na rzeź"

- Tam brakuje koncepcji i pomysłu na zagospodarowanie poborowych. Musi być kadra szkoleniowa i instruktorska, muszą być dowódcy itd. Jeżeli już robią pobór i wcielają rezerwistów do armii, to ci siłą rzeczy muszą zostać poddani obróbce. Czy to na zasadzie tzw. powrotu do pracy, czy odświeżenia umiejętności, którymi wcześniej dysponowali. Ale biorąc skalę mobilizacji w Rosji jest to nie do zrobienia. W przypadku armii Putina wszystko dzieje się na wariackich papierach. A kadra szkoleniowa jaka jest, każdy widzi – ocenia płk Andrzej Kruczyński.