Żołnierze ze 155. Brygady Piechoty Morskiej Floty Pacyfiku wysłali list do gubernatora Kraju Nadmorskiego Olega Kużemiako. Skarżą się, że są traktowani jak "mięso armatnie". Ich zdaniem wysyła się ich na front tylko po to, by ich przełożeni mogli pochwalić się inicjatywą. Jako przykład podają "kompletnie nieprzygotowany atak", podczas którego miało zginąć 300 rosyjskich żołnierzy.