To by była klęska dla Ukrainy. "Za dużo poświęcili, żeby odpuścić"

- Dzięki sprzętowi, która otrzymują z Zachodu, Ukraińcy powoli zyskują przewagę na polu bitwy nad Rosjanami - ocenił ppłk Krzysztof Przepiórka w programie "Newsroom WP". Pytany możliwe scenariusze rozwoju kontrofensywy nie odpowiedział wprost. - Każdy z nas chciałby, żeby ta wojna się szybko zakończyła. (…) Nie wyobrażam sobie sytuacji, by Ukraińcy bez odzyskania Donbasu i portów Morza Azowskiego usiedli do stołu rokowań. To by była klęska i dla Ukraińców i dla Zełenskiego. Ponieśli zbyt duże straty, zbyt dużo poświęcili, żeby sobie teraz odpuścić - zaznaczył.

Rozwiń