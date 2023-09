To będzie złota polska jesień? Jest najnowsza prognoza

- Wrzesień jest miesiącem, w którym burze występują rzadziej niż w miesiącach letnich, czyli czerwiec-sierpień. Ale mimo to, one jak najbardziej mogą wystąpić - przekazał w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW. Dodał, że niebezpieczne opady mogą pojawić się w środę i w czwartek.- Ciepłe, wręcz upalne powietrze będzie wypierane przez powietrze z północno-zachodniej części Europy. Zawsze gdy chłodniejsze powietrze wkracza na cieplejsze, to dochodzi do niebezpiecznych zjawisk - przypomniał. Gość WP zaznaczył, że pogorszenie pogody nie potrwa długo. - Według dzisiejszych prognoz i modeli długoterminowych, burze to będzie przerywnik trwający 2-3 dni - mówił. W kolejny weekend pogoda znowu ma się wyraźnie poprawić. Co więcej, wiele wskazuje na to, że "złota polska jesień" może potrwać aż do listopada.

